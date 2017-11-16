Жертвы старой электро-сети.

Этот крупный пожар вспыхнул поздно вечером. Огромные языки пламени осветили всю улицу. Дом горел, словно факел. Огонь уничтожил помещение. Когда приехали пожарные, дом уже горел со всех сторон. Локализовали возгорание за час.

Сейчас сын супругов показывает комнаты, которые огонь повредил меньше, но помещение залило водой. погорельцев временно приютили соседи. Все вместе разбирают завалы. Ежедневно к пострадавшим приходят неравнодушные чтобы хоть как-то помочь ... кто-то деньгами, а кто-то теплой одеждой и продуктами.