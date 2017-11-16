Окончательное количество жертв в Лондонском пожаре

Между тем, полиция Лондона назвала окончательное количество погибших в ужасном пожаре в Гренфел Тауэр, которая произошла в июне. Тогда в огне погибли семьдесят один человек. К этому моменту полиция сообщала, что умерло 80 человек. Причиной масштабного пожара стал неисправный холодильнник в одной из квартир.

Последними двумя жертвами того жуткого пожара стали мама и дочь: 71-летняя Виктория Кинг и сорокалетняя Александра Атала. Только через 5 месяцев после трагедии эксперты смогли идентифицировать все тела погибших и наконец назвали их имена. Полиция уверяет, что это уже - окончательные данные.