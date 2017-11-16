Напомнить пароль | Регистрация
пятница, 17 ноября 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Окончательное количество жертв в Лондонском пожаре

16 ноября 2017, 22:09
Окончательное количество жертв в Лондонском пожаре

Между тем, полиция Лондона назвала окончательное количество погибших в ужасном пожаре в Гренфел Тауэр, которая произошла в июне. Тогда в огне погибли семьдесят один человек. К этому моменту  полиция сообщала, что умерло 80 человек. Причиной масштабного пожара стал неисправный холодильнник в одной из квартир.

Последними двумя жертвами того жуткого пожара стали мама и дочь: 71-летняя Виктория Кинг и сорокалетняя Александра Атала. Только через 5 месяцев после трагедии эксперты смогли идентифицировать все тела погибших и наконец назвали их имена. Полиция уверяет, что это уже - окончательные данные.

Катастрофы, Мир, Пожары, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab