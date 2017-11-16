Неподалеку Маруиполя на мине подорвались патрульные.

Экипаж ехал на вызов о незаконную вырубку леса возле поселка Талаковка. На сельской дороге патрульные напали на противо-танковую мину. От взрыва служебный автомобиль разорвало. Председатель Нац-полиции Украины Сергей Князев отметил, что накануне боеприпаса там не было - военные свободно передвигались по этому участку

Погиб майор полиции, двое наших коллег получили ранения различной степени тяжести. На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи со служебными собаками, которые обследуют территорию на наличие мин и других взрывчатых веществ. Сейчас же взрывотехники нашли здесь еще одну замаскированную мину. Правоохранители квалифицируют трагедию - как террористический акт.