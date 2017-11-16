Взрывы в Украине происходят все чаще.

А все из-за волны бандитизма, которая буквально накрыла страну в последнее время, говорят эксперты. За 10 месяцев только в этом году в Украине произошел ряд терактов - среди последних - покушение на народного депутата Игоря Мосийчука. Взорвался припаркованный возле одного из телеканалов байк. Погибло два человека - охранник парламентария и прохожий. Дальше было убийство Амины Окуевои. Ее автомобиль, в котором она была вместе со своим мужем Осмаев, расстреляли неизвестные.

Также в самом центре столицы, на Бессарабке взорвали автомобиль Тимура Махаури. Мужчина тогда погиб мгновенно. Более того, почти каждый день в Украине минируют вокзалы, аэропорты и метро. По сравнению с прошлым годом ситуация улучшилась - тогда мы были на 11 месте.