Напомнить пароль | Регистрация
пятница, 17 ноября 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Взрывы в Украине происходят все чаще.

16 ноября 2017, 22:11
Взрывы в Украине происходят все чаще.

А все из-за волны бандитизма, которая буквально накрыла страну в последнее время, говорят эксперты. За 10 месяцев только в этом году в Украине произошел ряд терактов - среди последних - покушение на народного депутата Игоря Мосийчука. Взорвался припаркованный возле одного из телеканалов байк. Погибло два человека - охранник парламентария и прохожий. Дальше было убийство Амины Окуевои. Ее автомобиль, в котором она была вместе со своим мужем Осмаев, расстреляли неизвестные.

Также в самом центре столицы, на Бессарабке взорвали автомобиль Тимура Махаури. Мужчина тогда погиб мгновенно. Более того, почти каждый день в Украине минируют вокзалы, аэропорты и метро. По сравнению с прошлым годом ситуация улучшилась - тогда мы были на 11 месте.

Взрыв, Несчастные случаи, Общество, Прочее, Рейтинги. Динамика, свідок, Теракты

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Фильм "Без срока давности"
Фильм "Без срока давности"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab