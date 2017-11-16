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В Одессе женщину, которая три года провела в рабстве, выбросили на окраине города.

16 ноября 2017, 22:12
В Одессе женщину, которая три года провела в рабстве, выбросили на окраине города.

А все потому, что из-за травмы ноги бедная уже не могла работать. Со сломанной конечностью она просидела на тротуаре почти неделю! Прохожие вызвали медиков и полицию, но почему же не забирали женщину. На тротуаре на выезде из Одессы 60-летняя Людмила появилась неделю назад. Жительница Волыни, мать троих детей, из-за травмированной ноги не могла даже встать. Сидела на холодной земле и днем, и ночью. Неравнодушные прохожие кормили и вызвали чуть ли не все службы .

Федор, который спас бедную, не исключает, что через несколько дней ее могут найти на том же месте - на тротуаре. Говорит, история этой женщины типична для бездомных: дети с ней не общаются. Оказалась на улице, познакомилась с цыганами, от безысходности пошла к ним фактически в трудовое рабство. Впрочем, когда не смогла больше работать - ее как хлам выбросили на обочину.

Драки и насилие, Прочее, свідок, Торговля людьми

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