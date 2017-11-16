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Платные лифты в поселке Бородянка, Киевской области

16 ноября 2017, 22:13
Платные лифты в поселке Бородянка, Киевской области

Кроме платежек за отопление, газ, воду ... еще и платные лифты. Такая новация действует в поселке Бородянке, Киевской области. Там более десяти лет подъемники вообще не работали. А когда же коммунальщики наконец взялись чинить кабины, то установили тариф на каждую поездку. Как ни странно, но жителям поселка платные лифты нравятся.

Люди куда только не обращались. Но вместо того, чтобы неисправные кабины заменить - их починили и установили плату. Чтобы воспользоваться подъемником нужна лифтовая карта - стоимостью 57 гривен. Одна поездка - стоит 50 копеек. Поэтому, если человек дважды в день прокатится лифтом - за месяц заплатит 30 гривен. Для семьи, в которой есть как минимум один ребенок - расходы будут составлять 90 гривен. А если к вам пришли гости или приехала скорая - платить придется еще и за них.

Общество, Прочее, свідок

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