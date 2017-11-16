За убийство по меньшей мере восьми человек заочно арестовали известного миллиардера.

В России за убийство по меньшей мере восемь человек, заочно арестовали некогда известного миллиардера, а теперь банкрота - Тельмана Исмаилова. Бизнесмена уже объявили в международный розыск. Ему грозит пожизненное заключение. С кем расправился предприниматель и за что? А также, где может скрываться?

Главным активом Тельмана - выходца из симьи бакинских евреев - был Черкизовский рынок - один из крупнейших вещевых базаров Москвы. Но после отставки мэра Москвы Юрия Лужкова, с которым Исмаилов "дружил", на рынке нашли контрафактную продукцию и его в 2009 году снесли. сейчас бывшего миллионера объявили в международный розыск. Он с братом, которого считают исполнителем заказных убийств, перебрались во Францию, опасаясь что их может Турция выдать России.