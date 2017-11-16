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На Волыни благодаря современным технологиям удалось спасти двух подростков.

16 ноября 2017, 22:16
На Волыни благодаря современным технологиям удалось спасти двух подростков.

Несколько часов школьники провели в холоде по пояс в воде. Уже даже отчаялись о спасении и готовились к худшему. Если бы не гаджет. В тот день Максим вместе с другом пошел за город сфотографироваться у популярной надписи "Hollywood". Сейчас о ней напоминают только две буквы. Но ребята знака не нашли, по дороге домой заблудились и попали в болото!

А на улице уже было темно. До последнего ребята надеялись выбраться из ловушки, но еще больше увязали в водоеме. Температура воздуха была всего три градуса тепла. Школьники отправили спасателям свои GPS-координаты. Благодаря этому их удалось быстро найти.

Курьезы, Прочее, свідок

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