Еще один праздничный выходной

Сегодня Верховная Рада подарила населению еще один выходной. Теперь в Украине 25-го декабря официально будут праздновать католическое Рождество. Впрочем, общее количество выходных не увеличилось.

Ведь депутаты отменили праздничный день - 2 мая. Первое же оставили выходным. Впрочем, изменили название весеннего праздника. Теперь это будет день труда, а не день солидарности трудящихся. Соответствующие изменения еще должен утвердить Кабинет министров.



