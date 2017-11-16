Новый рекорд в мире искусства.

Стартовая цена была раза меньше. Шедевр принадлежал российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. 2013 года он купил его за 127-м миллионов долларов. Картину с изображением Иисуса Христа - да Винчи нарисовал в эпоху Возрождения, примерно в тысяча пятисотом году.

К началу 20-го века - ее считали утраченной, а потом внезапно нашли - поврежденной в частной коллекции. Имени нового владельца картины, который выложил за нее почти пол-миллиарда долларов, не называют. Ранее же дорогим предметом, проданным с молотка, было полотно Пикассо - «Женщины Алжира", которое купили за 179-ть миллионов долларов.