Американская модель продала свою девственность за 2 миллиона евро

Как заработать на собственной невинности - хорошо знает 19-летняя американская модель. Свою девственность девушка продала с молотка за два с половиной миллиона евро! Это более 78 миллионов гривен. Торги состоялись на сайте эскорт-услуг. Чтобы привлечь богатых клиентов, предприимчивая красотка, под псевдонимом Жизель выставила, и фото товара, пышные формы прикрыла эротическим нижним бельем.

"Право первой ночи" с моделью завоевал бизнесмен из Абу-Даби, обойдя голливудского актера и российского политика. Имен участников аукциона не разглашают. Жизель уточнила, что деньги потратит на обучение и путешествия.