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В Чаплинке пограничники изъяли 17 килограмм наркотиков

17 ноября 2017, 11:07
В Чаплинке пограничники изъяли 17 килограмм наркотиков

Марихуаны на миллион гривен обнаружили пограничники на административной границе с Крымом. Травку правоохранителям пришлось буквально выгребать из всех щелей автомобиля Volkswagen. Машина с двумя украинцами остановилась на пропускном пункте Чаплинка.

Вроде ничего особенного пограничники не заметили. Но служебный ретривер упорно не отходил от этой машины. Когда же начали разбирать легковушку, нашли пакеты с более чем 17 килограммами травки! По ценам "черного рынка" такое количество канабиса, стоило бы не меньше миллиона гривен.

Наркотики, свідок

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