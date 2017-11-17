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В Канаде хотят легализовать героин

17 ноября 2017, 11:37
В Канаде хотят легализовать героин

В Канаде снова заговорили о легализации героина! С такой инициативой выступила министр здравоохранения Жинет Петипа Тейлор. Правда в широком доступе наркотика не будет. Правительство предлагает героином лечить наркозависимых, то есть выдавать его только по рецепту. По мнению чиновников, это значительно уменьшит смертность канадцев от употребления некачественных наркотиков. Отметим, что в Канаде, например, медицинская марихуана разрешена с 2001 года, а сейчас рассматривают законопроект о легализации травы полностью.

Здоровье, Наркотики, свідок

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