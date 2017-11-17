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Помогите спасти жизнь 11-летней Алене Притуле

17 ноября 2017, 11:33
Помогите спасти жизнь 11-летней Алене Притуле

Побороть страшную болезнь во второй раз мечтает 11-летняя Алена Притула из Черкасс. Два года жизни девочки было похоже на ад. Впрочем, ей хватило сил, чтобы вылечиться от рака крови. И вот сейчас врачи шокировали! У девочки рецидив.

Алена может прожить долгую и счастливую жизнь, если сейчас мы с вами не будем оставаться равнодушными!

Реквизиты для финансовой помощи: Приватбанк: 4149 4978 5475 3003, получатель: Притула Татьяна Васильевна, контактный телефон (098) 105 63 79 (мама). 

Помогите, свідок

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