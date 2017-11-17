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Водитель под кайфом рассекал на автомобиле по торговому центру

17 ноября 2017, 16:30
Водитель под кайфом рассекал на автомобиле по торговому центру

Мужчина въехал на автомобиле прямо в торговый центр и катался между бутиков! При этом, как рассказывают многочисленные свидетели, водитель сигналил и кричал - "Доставка до дверей!". Он, вероятно, был под кайфом! Пострадавших в происшествии нет. Поврежден только вход в шопинг-молл. Мужчина на Дачии трижды газовал, чтобы пробить дверь и попасть внутрь павильона.

Между магазинов и стеклянных витрин он успел проехать несколько метров, пока его не остановила охрана. Задержанный когда-то работал в крупной компании службы доставки. Очевидно, так у мужчины проявилась ностальгия за работой.

ДТП, Наркотики, свідок, Хуліганство

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