Целый арсенал оружия нашли на одесском привозе! Легендарный рынок сначала заминировали. Неизвестный сообщил, что на паркинге Привоза, в автомобиле заложена бомба! Людей со стоянки срочно эвакуировали. На место прибыли взрывотехники.

Служебные собаки обыскивали транспорт. Взрывчатки не нашли. Однако одна из машин была начинена ружьями и тысячами боевых патронов различных калибров. Оружие сейчас на экспертизе, а полиция ищет владельца арсенала.