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Арсенал оружия нашли на одесском привозе

17 ноября 2017, 17:14
Арсенал оружия нашли на одесском привозе

Целый арсенал оружия нашли на одесском привозе! Легендарный рынок сначала заминировали. Неизвестный сообщил, что на паркинге Привоза, в автомобиле заложена бомба! Людей со стоянки срочно эвакуировали. На место прибыли взрывотехники.

Служебные собаки обыскивали транспорт. Взрывчатки не нашли. Однако одна из машин была начинена ружьями и тысячами боевых патронов различных калибров. Оружие сейчас на экспертизе, а полиция ищет владельца арсенала.

Контрабанда, свідок, Хуліганство

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Это хорошо, что нашли... наверное, сообщение по минированию было подстроено, искали это оружие по наводке, а не знали в какой машине. Спасибо за обезвреживание))Страшно ходить уже по Одессе. Каждый день новости.
привет, это уже не смешно 17.11.2017, 17:26 ответить

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