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Секс-скандал в Голливуде: в групповом изнасиловании обвинили 71-летнего Сильвестра Сталлоне

17 ноября 2017, 18:47
Секс-скандал в Голливуде: в групповом изнасиловании обвинили 71-летнего Сильвестра Сталлоне

И снова секс-скандал в Голливуде: в групповом изнасиловании обвинили 71-летнего Сильвестра Сталлоне, звезду культовых фильмов "Рэмбо" и "Рокки". Как пишет Daily Mail, женщина, скрывающая свое имя, рассказала, что когда ей было 16, а Сталлоне 40, в гостинице в Лас-Вегасе она брала у него автограф. Он сделал ей несколько комплиментов, а вечером его охранник Майк де Лука позвал фанатку в номер актера. Там они заставили ее заняться сексом втроем.

Пострадавшая рассказывает, что после оргии, Сталлоне приказал ей "держать рот на замке". Девочка все же пошла в полицию, ее показания записали в протоколе, однако она испугалась и отказалась от них. Бывший полицейский, который оформлял документ, подтвердил слова женщины. Но пресс-секретарь Сталлоне назвал обвинения "смешными и категорически лживыми".

Бійки та насильство, Здоров'я, свідок

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