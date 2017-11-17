И снова секс-скандал в Голливуде: в групповом изнасиловании обвинили 71-летнего Сильвестра Сталлоне, звезду культовых фильмов "Рэмбо" и "Рокки". Как пишет Daily Mail, женщина, скрывающая свое имя, рассказала, что когда ей было 16, а Сталлоне 40, в гостинице в Лас-Вегасе она брала у него автограф. Он сделал ей несколько комплиментов, а вечером его охранник Майк де Лука позвал фанатку в номер актера. Там они заставили ее заняться сексом втроем.

Пострадавшая рассказывает, что после оргии, Сталлоне приказал ей "держать рот на замке". Девочка все же пошла в полицию, ее показания записали в протоколе, однако она испугалась и отказалась от них. Бывший полицейский, который оформлял документ, подтвердил слова женщины. Но пресс-секретарь Сталлоне назвал обвинения "смешными и категорически лживыми".