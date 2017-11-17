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Серена Уильямс вышла замуж за Алексиса Оганяна

17 ноября 2017, 19:58
Серена Уильямс вышла замуж за Алексиса Оганяна

Многократная первая ракетка мира, теннисистка Серена Уильямс, вышла замуж за основателя развлекательного новостного портала Редит Алексиса Оганяна. Поздравить молодоженов в Новый Орлеан приехал весь бомонд: теледива Ким Кардашьян, актриса Ева Лонгория, редактор журнала Vogue Анна Винтур, певицы Сиара, Бейонсе и множество других звезд. Некоторых знаменитостей папарацци успели сфотографировать, а вот поймать жениха и невесту пронырливым репортерам не удалось, поэтому приходится гадать, в каком же платье темнокожая спортсменка пошла под венец.

Говорят, что во время празднования у  Серены было два наряда: один для официальной части, другой для вечеринки. Ожидается, что первые снимки со свадьбы появятся только через несколько месяцев, в Vogue. Стоит напомнить, что отношения Серены и Алексиса продолжаются уже более двух лет, и у них уже есть дочь Алексис Олимпия, которая родилась почти три месяца назад.

культура, свідок, Світ

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