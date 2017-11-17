Нетрезвая военная совершила ДТП во Львове

Во Львове оштрафовали нетрезвую женщину-военного. Она сначала спровоцировал ДТП, въехав прямо в КАМАЗ, и скрылась с места происшествия. Однако полицейские быстро нашли автомобиль. Чтобы водитель снова не убежала, заблокировали ее на узкой улице. От женщины пахло алкоголем. Координация движений была нарушена, речь не ясна. В драгер военная дула больше десятка раз, впрочем, каждый раз нарушала технику, из-за чего получить достоверные данные о содержании алкоголя в крови было невозможно. Патрульные составили на нее протокол и изъяли права. Теперь ее судьбу будет решать суд. Больше всего полицейских поразило то, что в таком состоянии женщина везла в легковушке своего ребенка.