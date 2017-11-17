Напомнить пароль | Регистрация
пятница, 17 ноября 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Нетрезвая военная совершила ДТП во Львове

17 ноября 2017, 21:15
Нетрезвая военная совершила ДТП во Львове

Во Львове оштрафовали нетрезвую женщину-военного. Она сначала спровоцировал ДТП, въехав прямо в КАМАЗ, и скрылась с места происшествия. Однако полицейские быстро нашли автомобиль. Чтобы водитель снова не убежала, заблокировали ее на узкой улице. От женщины пахло алкоголем. Координация движений была нарушена, речь не ясна. В драгер военная дула больше десятка раз, впрочем, каждый раз нарушала технику, из-за чего получить достоверные данные о содержании алкоголя в крови было невозможно. Патрульные составили на нее протокол и изъяли права. Теперь ее судьбу будет решать суд. Больше всего полицейских поразило то, что в таком состоянии женщина везла в легковушке своего ребенка.

ДТП, Здоров'я, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "CSI: бессмертие"
Сериал "CSI: бессмертие"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab