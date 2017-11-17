Трагедия в Виннице. Утром в одной из квартир много-этажки прогремел взрыв

Стены в копоти, вокруг все разбитое, а рядом с остатками тела работают эксперты. Пока люди бежали на улицу - пожарные тушили пламя. Когда огонь локализовали - в одной из комнат нашли обгоревшее и разорванное тело человека. О том, что же именно произошло в доме, взрывотехники говорят - виной всему граната, которая детонировала. Обломки боеприпаса Уже отдали на экспертизу.

По факту трагедии открыли уголовное производство. Ныне Следствие склоняется к версии о несчастном случае. То же самое думает и владелец злополучной квартиры. Не на камеру своего погибшого арендатора человек называют порядочным и жизнерадостным. Ныне же думает, как ему отремонтировать жилье. Сдавать в аренду помещения больше не будет.