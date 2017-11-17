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В Днепре вместе с человеком обвалился балкон

17 ноября 2017, 19:31
В Днепре вместе с человеком обвалился балкон

В реанимацию 27-летний Дмитрий попал в состоянии комы. Медики смогли стабилизировать состояние пациента. Дмитрий упал на асфальт с 20-метровой высоты. Металлический каркас балкона родственники затянули в квартиру. Ольга объясняет: это случилось, потому что конструкция проржавела. Немалое количество балконов в этой многоэтажке в таком же состоянии. На аварийность жители жаловались неоднократно, а вот ответа от коммунальщиков так и не получили.

Зато представитель управляющей компании убеждает: письменных обращений - к ним не поступало. И добавляет: отвечать за балконы вообще не их компетенция. И проблема вообще в другом - в большинстве квартир люди заменяли окна с грубыми нарушениями. Могут родственники Дмитрия рассчитывать на компенсацию? Юристы говорят: шансов мало. Потому меняли окна 10 лет назад. Найти фирму, а главное доказать его виновность, будет крайне сложно.

 

Несчастные случаи, Прочее, свідок

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