Сорванный урок

Пятеро учащихся колледжа днем ​​сбежали с занятий, чтобы выпить! Когда дети уже захмелели, вернулись в класс, но уже не учиться, а искать приключений. Агрессивные подростки ругались, кричали, на замечания учителей не реагировали. Поэтому педагоги вызвали полицейских. Предводителем этой компании была 16-летняя Елизавета, которую боятся все первокурсники.

В учебное заведение, где пьяные дети пытаются сорвать учения, запорожские патрульные приехали впервые. С подростками провели воспитательную беседу и отправили убирать опавшие листья. Почему их наказали, ученики до сих пор не поняли. На двух дерзких учеников патрульные составили админпротоколы за употребление спиртного в общественных местах. Впрочем, как последнее предупреждение. Если ситуация повторится, то их родителям придется заплатить немалый штраф.