Каждый 30-й ребенок в Афганистане - наркозависимый.

Полтора миллиона афганцев сидят на игле. Из них около 300 000 несовершеннолетних. Только десяткам счастливчиков удается избавиться смертельной зависимости в реабилитационных центрах. Один из таких в Джилалабади. Детям родители и родные основном дают опиум. Они становятся пассивными наркозависимыми в тех семьях, где курят дурман. Таких случаев в Афганистане все больше, говорят в ООН. И хуже всего то, что после возвращения из реабилитационного центра, детей снова "подсаживают" на зелье.

Полиция ежемесячно уничтожает десятки тонн опиума и гашиша по всей стране. Наркотики быстро горят в пламени. Впрочем, искоренить наркоманию в обществе значительно сложнее. Среди наркозависимых многие женщины, даже пенсионеров. По информации ООН, только в этом году в Афганистане изготовили 9000 тонн опиума стоимостью почти полтора млрд долларов. Поэтому проблема с наркозависимыми - здесь требует вмешательства международного сообщества.