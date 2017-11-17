В Украине от рака умирает каждый второй ребенок

Государство деньги как бы выделяет, помогают благотворительные организации и неравнодушные люди. Но ситуация с детской смертностью остается неизменной. Ежегодно в Украине онкологию диагностируют у тысячи детей. В целом одновременно с раком борется около трех тысяч мальчиков и девочек.

2017-й год государство выделило более полумиллиарда гривен. Это в полтора раза больше чем в прошлом году. Специалисты уверяют, этого хватило бы, чтобы обеспечить необходимым около 80% онкобольных. Вот только год заканчивается, а лекарств до сих пор нет. Но пока дети играют в свою игру - государство, похоже, играет с ними. Вот только сколько еще чиновники будут рисковать самым ценным? Украинцы уже на краю пропасти.