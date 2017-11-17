Хирурги пересадили голову

Пересадить голову с одного человека другому. Об этой, казалось бы, безумной идее итальянский врач Серджо Канаверо сообщил в 2015 году. Он убеждал - обязательно сделает это. Тогда к этому заявлению отнеслись скептически, а вокруг было много дискуссий. Некоторые врачи даже поставили под сомнение профессионализм Канаверо и называли его мошенником. Впрочем, после этого за работой итальянца стали пристально наблюдать. Первые экспериментальные операции он провел на животных. Правда голову им не отрезали. А только разрезали позвоночник. Как пояснил Канаверо, такие хирургические вмешательства помогли понять, в чем сложность операции.

И вот сегодня хирург сообщил, что пересадка головы на труп прошла успешно. Сложнейшую операцию провел его китайский коллега Жень Саопин. Ассистентами же стали медики из университета Харбина. Длительная операция 18 часов. За время процедуры удалось восстановить сосуды, нервы и позвоночник. Однако подробности уникальной операции держат в секрете. Сам Канаверо заявил, что пересадка головы от донора должна стать следующим этапом в развитии его идеи.