В Украине нарушают права верующих Украинской православной церкви.

С драками и криками "позор" священники Киевского патриархата зашли в Святоуспенский храм в селе Старый Гвоздец на Прикарпатье. Поэтому прихожанам Украинской Православной Церкви приходится проводить службу под открытым небом. У них забрали ключи от храма. Кто принимал решение о блокировании церкви - никто из прихожан не знает. Юристы из УПЦ уверяют, по документам здание принадлежит украинской православной церкви. И святыню - Киевскому патриархату они не отдадут. И это село - не единственное, где у Украинской Православной Церкви силой забирают святыни. Настоятель Свято Георгиевского храма в селе Островка говорит, что его церковь также заблокировали сторонники Киевского патриархата. Поэтому проводить службу также приходится на улице.

Впрочем, нападения совершают не только на храмы, но и на дома священников. На Волыни в поселке Грибовица захватили дом отца Игоря. Требовали, чтобы он выписался вместе с женой и детьми. В Украинской Православной Церкви говорят, что захват святынь и нарушения прав религиозных общин уже достигли критического уровня. Поэтому решили рассказать об этом на заседании совета по правам человека в ООН. В УПЦ расценивают законопроекты как ограничивающие права православных верующих но и других религиозных организаций. А принятие этих инициатив узаконит рейдерские захваты церквей.