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Штурм летнего театра в Одессе! В центре города массовая драка!

18 ноября 2017, 19:01
Штурм летнего театра в Одессе! В центре города массовая драка!

Настоящая война разгорелась за Городской сад в Одессе. В ход шли газ, дубинки, камни, металлическая арматура и лопаты. По голове буквально досталось и председателю областной полиции. А причиной противостояния стала попытка застройки части сада, который является сердцем Одессы. На акцию «Сохраним Городской сад для потомков» собралось три сотни одесситов. Всех объединило мнение, что застройка Летнего театра на территории сада - недопустима! Сад в 1806 году подарил Одессе меценат Феликс де Рибас. С тех пор парк - это сердце города, а также памятник архитектуры национального значения. Летний театр был органической частью сада. Однако с недавних пор сооружения на территории театра были проданы, а землю отдали в аренду на 49 лет. А тут же потрясающая новость, что в саду спилят более сотни деревьев.

Одесситы предупредили, что организуют акцию протеста. Накануне митинга одесская власть успокоила людей - якобы договорилась с застройщиком. Однако, чиновникам и бизнесменам люди не поверили. Оказалось, что ночью ворота летнего театра заварили изнутри. А снаружи - покрыли солидолом. Мол, чтобы не ржавели. Во время столкновений пострадали два десятка правоохранителей. Сколько активистов травмированы - пока не известно. Организаторы же акции приняли резолюцию: расторгнуть договор аренды Летнего театра, отменить все разрешения на его застройку, признать театр частью Городского сада.

Аферы, Драки и насилие, Общество, Прочее, свідок

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