Пленники своей матери

Голодные, холодные и закрытые. Детям от 3-х до 8-ми годков - настоящую средневековую тюрьму устроила родная мать. Она закрыла малышей в доме без отопления, оставив на троих - тарелку каши и луковицу. Малыши более 2 суток выживали, пытаясь согреться рядом с котятами.

Когда 8-летний мальчик второй день не пришел в школу, учителя забили тревогу и сообщили социальных работников и полицейских. Правоохранители поехали к дому, где живет ребенок. Дом был закрыт. Но к окну подбежали трое детей, и просили помочь! Мальчик рассказал, что они заперты втроем. Из еды была только тарелка каши и изрезана луковица. А они замерзли, а наименьшая сестра постоянно плачет. Несчастных детей сразу же забрали в больницу. Даже медики были шокированы их рассказами, как дети выживали дома. В больнице малышей согрели и накормили. Одна из медсестер принесла из дома одежду своих детей. Тем временем правоохранители разыскали 27 -летнюю мать-одиночку. Горе-мать могут лишить родительских прав. А за то, что оставила детей в опасности, ее также могут посадить до 2 лет. Социальные службы теперь будут контролировать жизнь семьи. Чиновники же просят украинцев сообщать, если где-то заметят похожую ситуацию.