Напомнить пароль | Регистрация
воскресенье, 19 ноября 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Девичьи бои без правил снова шокируют Украину.

18 ноября 2017, 19:03
Девичьи бои без правил снова шокируют Украину.

Жестокая драка двух девушек. Несколько сокрушительных ударов по голове, и одна из школьниц победно танцует - буквально на теле другой. Пронзительные крики не растрогали зрителей импровизированного ринга, а их почти полсотни! Кажется, что те с удовольствием наблюдают за садистским побоищем. Они снимали все это на камеру, агитируя школьниц биться еще! История некоего бойцовского клуба в Каховке ошеломила пользователей соцсетей. Под видео начали обсуждать жестокий поединок девушек. Были даже положительные комментарии!

Запихнуть жертву в помойку, поставить на колени, снимать мольбы на камеру, бить по лицу - дети, будто уверены, что только так можно заявить о себе миру. Возможно через бессознательную пропаганду насилия вокруг? Агрессию же проповедует буквально все. Кровавые зрелища и насилие уже давно стали любимыми темами для разговоров. Компьютерные игры, в которых можно сохранить жизнь, и восстановиться в случае неудачной драки. Проблемы в школе и дома. Все это заставляет детей бездумно бросаться в крайности, до конца не осознавая своей ответственности. Если ваш ребенок стал более замкнутым, агрессивно и раздражительно реагирует на окружающих - уделите ему больше внимания, проанализируйте общение с подростком, попробуйте разобраться. Ведь именно равнодушие родителей и учителей чаще всего толкает детей на бездумные действия.

Драки и насилие, Общество, Прочее, свідок, Хулиганство

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Дежурный ангел - 2"
Сериал "Дежурный ангел - 2"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab