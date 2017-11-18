Девичьи бои без правил снова шокируют Украину.

Жестокая драка двух девушек. Несколько сокрушительных ударов по голове, и одна из школьниц победно танцует - буквально на теле другой. Пронзительные крики не растрогали зрителей импровизированного ринга, а их почти полсотни! Кажется, что те с удовольствием наблюдают за садистским побоищем. Они снимали все это на камеру, агитируя школьниц биться еще! История некоего бойцовского клуба в Каховке ошеломила пользователей соцсетей. Под видео начали обсуждать жестокий поединок девушек. Были даже положительные комментарии!

Запихнуть жертву в помойку, поставить на колени, снимать мольбы на камеру, бить по лицу - дети, будто уверены, что только так можно заявить о себе миру. Возможно через бессознательную пропаганду насилия вокруг? Агрессию же проповедует буквально все. Кровавые зрелища и насилие уже давно стали любимыми темами для разговоров. Компьютерные игры, в которых можно сохранить жизнь, и восстановиться в случае неудачной драки. Проблемы в школе и дома. Все это заставляет детей бездумно бросаться в крайности, до конца не осознавая своей ответственности. Если ваш ребенок стал более замкнутым, агрессивно и раздражительно реагирует на окружающих - уделите ему больше внимания, проанализируйте общение с подростком, попробуйте разобраться. Ведь именно равнодушие родителей и учителей чаще всего толкает детей на бездумные действия.