В Киеве задержали подозреваемого в убийстве редактора журнала Форбс - Пола Хлебникова.

Сейчас выбирается мера пресечения и решают вопрос экстрадиции. Напомним, что американского журналиста русского происхождения Пола Хлебникова убили в Москве в 2004 году. Трое нападавших расстреляли его из автомобиля возле редакции Форбс.

Преступников задержали. Это были чеченцы Муса Вахаев, Казбек Дукузов и московский нотариус фаил Садретдинов. Тогда суд присяжных полностью оправдал подозреваемых, и их отпустили из-под стражи. Позднее же Верховный суд отменил оправдательный приговор, но убийцы уже успели скрыться за границу.