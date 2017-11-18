Зимбабвийского диктатора Роберта Мугабе угрожают линчевать, если он не уйдет в отставку

Семья старейшего диктатора мира никогда и ни в чем себе не отказывала. Это сын президента Зимбабве - Чатунга с приятелями. Им около 20-ти. Мажоры с Зимбабве любят очень толстые золотые цепочки, брендовую одежду, особенно Gucci и Louis Vuitton. Пьют шампанское по сто долларов за бутылку и курят зелье. На свой День рождения в одном из роскошных клубов Чатунга вылил две бутылки шампанского за 700 долларов на часы, инкрустированные бриллиантами. И подписал это - "60000 зеленых на запястье, когда твой отец руководит всей страной». И это в то время, когда в стране 90% населения - безработные.

Грейс и Роберт поженились, когда президент уже правил 16-ть лет, а она была его секретаршей. Отношения же между ними завязались еще в 1987 году, когда оба еще были женаты. Впрочем, это не помешало появлению их первых детей. А дальше - ювелирные украшения, гостиницы по полмиллиона долларов и целых три Роллс-Ройс для себя и сыновей. Именно свою жену Грейс, Мугабе думал после себя посадить в президентское кресло. Для этого отстранил от власти вице-президента Эммерсон Мнангагву, по прозвищу Крокодил, популярного у военных. Это и вызвало бунт. Сейчас Грейс сбежала из страны, а Мугабе под домашним арестом принимает высоких гостей и отказывается уходить в отставку.