Российская певица Алла Пугачева и теле-ведущий Максим Галкин - обвенчались

Таинство провели в небольшом подмосковном храме. Присутствовали только близкие пары, а также их дети. Маленькие Гарри и Лиза шли за папой с мамой и все время старательно крестились.

Напомним, что встречаться пара начала еще в 2001-м. Впоследствии вместе поселились. А в 2011-м, накануне Нового года, поженились официально. В ресторане во время празднования молодые дали клятву верности. Настоящий же обет сказали во время венчания только сейчас. Галкин стал пятым мужем Примадонны.