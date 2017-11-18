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Российская певица Алла Пугачева и теле-ведущий Максим Галкин - обвенчались

18 ноября 2017, 19:08
Российская певица Алла Пугачева и теле-ведущий Максим Галкин - обвенчались

Таинство провели в небольшом подмосковном храме. Присутствовали только близкие пары, а также их дети. Маленькие Гарри и Лиза шли за папой с мамой и все время старательно крестились.

Напомним, что встречаться пара начала еще в 2001-м. Впоследствии вместе поселились. А в 2011-м, накануне Нового года, поженились официально. В ресторане во время празднования молодые дали клятву верности. Настоящий же обет сказали во время венчания только сейчас. Галкин стал пятым мужем Примадонны.

культура, Курьезы, Мир, Прочее, свідок, Секс и чувства

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