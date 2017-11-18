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В Украине вспышка кори!

18 ноября 2017, 19:08
В Украине вспышка кори!

Дочь Екатерины посещает именно это учебное заведение. Женщина возмущена и обвиняет в карантине именно родителей. Взволнованная мама рассказывает, не привитых школьников только в их школе - десятки. Заместитель директора объясняет, волноваться нет причин. Все необходимые меры во избежание распространения инфекции сделали. Корь - это опасное инфекционное заболевание, распространяется воздушным путем. Если не сделали прививки, но контактировали с больным - вероятность заражения очень высока! Симптомы кори следующие: повышается температура тела, появляется кашель, болит горло и закладывает нос. Поэтому часто больные думают, что подцепили ОРВИ. Но за три-четыре дня на голове, а дальше по всему телу появляется красная сыпь. Самое страшное - это осложнения, которые вызваны корью. Слепота, энцефалит и пневмония.

Большинство украинцев уверены, заставить родителей делать вакцинацию своим детям невозможно. А юристы убеждают в обратном: без справки о прививке от кори в учебные заведения вам закрыты двери. К примеру в Италии и Румынии через подобные вспышки болезни за отказ от обязательной прививки огромный штраф. А в случае противопоказаний к вакцине, ребенок должен учиться отдельно. Так, в Одессе из-за кори умерли двое детей! А недавно в Запорожье в областную инфекционную больницу попали 14ть учеников вместе с учительницей. Учебное заведение немедленно закрыли на карантин. А в зоне риска оказалось более семисот человек. И статистика неуклонно растет. Инфицироваться может любой человек, особенно с низким уровнем иммунитета и не вакцинированный. Поэтому единственная защита - сделать прививку. Качественных сывороток в поликлиниках хватает.

Здоровье, Общество, Рейтинги. Динамика, свідок

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