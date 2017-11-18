Ужасы реабилитационного центра

Детей на руках - и это в буквальном смысле - носят педагоги в Ивано-Франковске. А все потому, что в реабилитационном центре для школьников с особыми потребностями, нет пандусов! И ни лифта! Поэтому родителям и воспитателям приходится помогать детям подниматься по лестнице.

Про прогулки по улице здесь почти забыли - педагоги понадрывали себе спины! Чиновники об этом знают, но предлагают подождать. Но вот сколько ждать выясняли наши коллеги. Впрочем, решать эти проблемы местные власти почему-то не спешат. Пока дети мерзнут и не гуляют на свежем воздухе из-за отсутствия пандусов, местная власть решает - переоборудовать существующее помещение или построить новое. Но денег не хватает.