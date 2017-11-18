Британские принцы Уильям и Гарри снялись в "Звездных войнах"

Впрочем, узнать там знаменитых людей будет непросто. По данным источника, близкого к съемочному процессу, принцы могут быть в костюмах солдат-штурмовиков. Они задействованы в одной сцене, которая происходит в лифте. Актеры ленты признаются, что работать с королевскими особами было интересно и весело.

Слухи о том, что Гарри и Уильям будут сниматься в "Звездных войнах" появились еще в прошлом году, после того, как принцы сходили на экскурсию в студию Пайн-Вуд.