Напомнить пароль | Регистрация
воскресенье, 19 ноября 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Британские принцы Уильям и Гарри снялись в "Звездных войнах"

18 ноября 2017, 19:15
Британские принцы Уильям и Гарри снялись в "Звездных войнах"

Впрочем, узнать там знаменитых людей будет непросто. По данным источника, близкого к съемочному процессу, принцы могут быть в костюмах солдат-штурмовиков. Они задействованы в одной сцене, которая происходит в лифте. Актеры ленты признаются, что работать с королевскими особами было интересно и весело.

Слухи о том, что Гарри и Уильям будут сниматься в "Звездных войнах" появились еще в прошлом году, после того, как принцы сходили на экскурсию в студию Пайн-Вуд.

культура, Курьезы, Мир, Общество, Прочее, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Дежурный ангел - 2"
Сериал "Дежурный ангел - 2"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab