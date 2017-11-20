Напомнить пароль | Регистрация
понедельник, 20 ноября 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Водитель БМВ на еврономерах расстрелял людей в Днепре

20 ноября 2017, 15:22
Водитель БМВ на еврономерах расстрелял людей в Днепре

В Днепре неизвестный с помпового ружья расстрелял четырех парней. Громкое преступление совершил в ночь на понедельник в левобережной части города. Уже известно водитель БМВ с еврономерами остановился на парковке супермаркета в двадцати метрах у автомобиля ВАЗ. Мужчина в балаклаве выскочил из машины и начал расстреливать людей. Пулевые ранения получили четверо друзей, которые в тот момент пили кофе.

Всех госпитализировали. Уже известно, самый тяжелый пострадавший останется инвалидом. Сам стрелок скрылся. Кто он, и из-за чего совершил нападение, выясняет полиция. Уже возбуждено уголовное производство по двум статьям: покушение на преступление и умышленное убийство.

Замахи, свідок, Хуліганство

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код
Еврономера это всеравно , что надпись на заборе! Пора кончать с этой ерундой!!!!
Вася 20.11.2017, 15:41 ответить

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Я - телохранитель"
Сериал "Я - телохранитель"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab