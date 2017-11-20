Водитель БМВ на еврономерах расстрелял людей в Днепре

В Днепре неизвестный с помпового ружья расстрелял четырех парней. Громкое преступление совершил в ночь на понедельник в левобережной части города. Уже известно водитель БМВ с еврономерами остановился на парковке супермаркета в двадцати метрах у автомобиля ВАЗ. Мужчина в балаклаве выскочил из машины и начал расстреливать людей. Пулевые ранения получили четверо друзей, которые в тот момент пили кофе.

Всех госпитализировали. Уже известно, самый тяжелый пострадавший останется инвалидом. Сам стрелок скрылся. Кто он, и из-за чего совершил нападение, выясняет полиция. Уже возбуждено уголовное производство по двум статьям: покушение на преступление и умышленное убийство.