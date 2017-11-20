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В Киеве второй раз залили цементом Вечный огонь

20 ноября 2017, 15:51
В Киеве второй раз залили цементом Вечный огонь

В Киеве ночью снова залили цементом Вечный огонь у могилы Неизвестного солдата в парке Славы. А потом вандалы еще и вставили туда крест. Коммунальщики отдирали раствор с монумента около трех часов, и в полдень огонь запылал снова. Тем временем правоохранители проверяют записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, кто поиздевался над захоронением. Напомним, это уже второй подобный инцидент.

В ночь на седьмое ноября неизвестные вылили на памятник аж восемь ведер цемента. Тогда в полиции открыли уголовное производство по факту надругательства над могилой. Но виновного до сих пор не нашли.

свідок, Хуліганство

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Комментарии
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Це не там, де Янукович з віником обнімався?
Іван 20.11.2017, 16:13 ответить
залить этих уродов цементом по пояс и оставить как памятники, правдв их не найдут хотя они известны.
гость 20.11.2017, 16:12 ответить
Да хватит смаковать этой новостью? Чем тут хвастаться? Закон в стране должен быть обязательным для всех. А так этих "патриотично настроенных громадян" никто искать и не собирается. Анархия стала нормой жизни у нас. К сожалению.
Александр 20.11.2017, 16:09 ответить
От патриоты развлекаются. Суровый поединок с памятником.
Лёва 20.11.2017, 16:01 ответить

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