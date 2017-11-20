В Киеве второй раз залили цементом Вечный огонь

В Киеве ночью снова залили цементом Вечный огонь у могилы Неизвестного солдата в парке Славы. А потом вандалы еще и вставили туда крест. Коммунальщики отдирали раствор с монумента около трех часов, и в полдень огонь запылал снова. Тем временем правоохранители проверяют записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, кто поиздевался над захоронением. Напомним, это уже второй подобный инцидент.

В ночь на седьмое ноября неизвестные вылили на памятник аж восемь ведер цемента. Тогда в полиции открыли уголовное производство по факту надругательства над могилой. Но виновного до сих пор не нашли.