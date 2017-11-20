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В Коцюбинском воруют газ

20 ноября 2017, 16:21
В Коцюбинском воруют газ

Угроза безопасности и кража газа. В Коцюбинском под Киевом, в нескольких котельных неизвестные сорвали пломбы и возобновили газоснабжение. Как сообщают в "Киевоблгазе", сделали это при поддержке местных властей. Такие действия на предприятии назвали воровством голубого топлива и препятствием законной хозяйственной деятельности. Также предупреждают, что в случае аварий может быть повреждено оборудование.

А это - угроза отопительному сезону в поселке. Напомним, Коцюбинское - единственный населенный пункт в Киевской области, который не урегулировал отношения с НАК «Нафтогаз Украины» относительно лимитов природного газа. Следовательно, "Киевоблгаз" не имеет оснований для распределения топлива.

 

Інше, Афери, свідок, Суспільство, Хуліганство

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