Спасение пьяного бездомного из вентиляционной шахты в Запорожье
20 ноября 2017, 17:23
В Запорожье спасатели вытаскивали пьяного бездомного из вентиляционного отверстия. Мужчина пытался спрятаться от дождя в подвале многоэтажки. Путь выбрал самый короткий - через вентиляционное окно. Впрочем, не рассчитал собственные размеры и застрял.
Его куртка зацепилась за два железных прута. Но уже через несколько минут спасатели поджали арматуру и пленника освободили. Бездомный едва держался на ногах, впрочем, пошел искать себе другое место, чтобы согреться.