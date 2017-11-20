Спасение пьяного бездомного из вентиляционной шахты в Запорожье

В Запорожье спасатели вытаскивали пьяного бездомного из вентиляционного отверстия. Мужчина пытался спрятаться от дождя в подвале многоэтажки. Путь выбрал самый короткий - через вентиляционное окно. Впрочем, не рассчитал собственные размеры и застрял.

Его куртка зацепилась за два железных прута. Но уже через несколько минут спасатели поджали арматуру и пленника освободили. Бездомный едва держался на ногах, впрочем, пошел искать себе другое место, чтобы согреться.