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В американской тюрьме умер Чарльз Мэнсон

20 ноября 2017, 18:12
В американской тюрьме умер Чарльз Мэнсон

В американской тюрьме умер один из самых жестоких преступников 20 века - Чарльз Мэнсон. Он основал так называемый клан "Семья", где проповедовал убийства на фоне расовой ненависти, хотел очистить мир от богатых и знаменитых. Вдохновение помешанный проповедник получил якобы с одной из песен "Битлз". Потерянные души Мэнсона, как он называл сообщников, пили кровь животных, употребляли наркотики и поклонялись дьяволу.

В шестидесятых его банда совершила одно из самых кровавых убийств. Зарезала пять человек, в том числе, беременную жену режиссера Романа Полански Шэрон Тейт. Ей нанесли 16 ножевых ранений. Сам преступник не убил ни одного человека, но за создание культа, его приговорили к высшей мере наказания 9 пожизненных заключений. Ему было 83 года.

Вбивства, свідок

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