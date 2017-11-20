Расстрел в Днепре

Этой ночью 21-летний Дмитрий чудом выжил. Парня и еще трех его друзей в упор расстреляли. Врачи не смогли спасти парню глаз. Позади у юноши сложная операция, ближайшие 5 дней он будет оставаться в искусственной коме. У других пострадавших к счастью менее тяжелые ранения. Они и объяснили следователям, что стрельба произошла возле одного из супермаркетов в Днепре.

За мгновение до нападения друзья стояли у ВАЗа и мирно пили кофе. На месте преступления эксперты нашли гильзы от помпового ружья 12-го калибра. Стрелка, который убежал на легковушке с иностранными номерами, разыскивают. О мотивах громкого преступления в полиции ни слова. Производство будут расследовать по статье - покушение на убийство.