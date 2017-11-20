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Неизвестные в масках похитили 30 килограммов золота

20 ноября 2017, 19:31
Неизвестные в масках похитили 30 килограммов золота

Все произошло прямо посреди дороги. Мужчины в масках и камуфляже на трех иномарках заблокировали и обстреляли легковой автомобиль, который принадлежит ювелирной компании. пассажир машины попытался убежать, но нападавшие ранили его и покинули истекать кровью на трассе. А вот водителя взяли в заложники и скрылись вместе с ним.

Наконец, в нескольких километрах машину с украшениями обобрали. Предпринимателя не трогали. И просто оставили в автомобиле. Он вызвал полицию, раненого коллегу доставили в больницу. И сейчас уже почти сутки по всей Житомирской области продолжается план перехвата. Преступников разыскивают, им грозит десять лет за решеткой.

Драки и насилие, Ограбления, свідок, Хулиганство

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