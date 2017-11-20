Напомнить пароль | Регистрация
вторник, 21 ноября 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

В Киеве второй раз за месяц неизвестные залили вечный огонь цементом

20 ноября 2017, 19:32
В Киеве второй раз за месяц неизвестные залили вечный огонь цементом

На кадрах с камер наблюдения компания из 9-ти молодых ночью окружают могилу Неизвестного солдата в центре Киева. То, что происходит дальше, скорее напоминает шабаш. Неизвестные становятся в круг, и вдруг выливают что то в костер - поднимается столб  дыма. Далее вандалы устанавливают крест и спокойненько идут.

Жертвой вандалов Вечный Огонь становится уже второй раз за последний месяц. Сценарий - один. Неизвестные действуют ночью и полностью заливают монумент цементным раствором. Это было в ночь на 7 ноября: неизвестные вылили на памятник аж восемь ведер цемента. Тогда в полиции открыли уголовное производство за надругательство над могилой. Вот только виновных не нашли. А весной этого года неизвестные похитили бронзовые детали с монумента. Единственная, кого наказали за надругательство над памятником стала Анна Синькова. В 2011-м она провела три месяца в следственном изоляторе и получила два года условно за попытку пожарить яичницу на Вечном огне. В полиции в очередной раз пообещали вандалов найти и наказать.

культура, свідок, Хулиганство

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Кулагин и партнеры"
Сериал "Кулагин и партнеры"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab