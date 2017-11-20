В Киеве второй раз за месяц неизвестные залили вечный огонь цементом

На кадрах с камер наблюдения компания из 9-ти молодых ночью окружают могилу Неизвестного солдата в центре Киева. То, что происходит дальше, скорее напоминает шабаш. Неизвестные становятся в круг, и вдруг выливают что то в костер - поднимается столб дыма. Далее вандалы устанавливают крест и спокойненько идут.

Жертвой вандалов Вечный Огонь становится уже второй раз за последний месяц. Сценарий - один. Неизвестные действуют ночью и полностью заливают монумент цементным раствором. Это было в ночь на 7 ноября: неизвестные вылили на памятник аж восемь ведер цемента. Тогда в полиции открыли уголовное производство за надругательство над могилой. Вот только виновных не нашли. А весной этого года неизвестные похитили бронзовые детали с монумента. Единственная, кого наказали за надругательство над памятником стала Анна Синькова. В 2011-м она провела три месяца в следственном изоляторе и получила два года условно за попытку пожарить яичницу на Вечном огне. В полиции в очередной раз пообещали вандалов найти и наказать.