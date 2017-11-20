На Винничине военный зарезал двадцатисемилетнего мужчину, когда тот вступился за свою жену

Александру было 27, рассказывает его мать - Галина. Женщина плачет, и обвиняет в смерти сына невестку. Мол тот вечер, девушка отдыхала в кафе без мужа, потому что поссорились. Там она начала выяснять отношения с какими то мужчинами, а на помощь позвала Сашу.

Тот вечер был последним, когда Галина видела сына живым. Оказалось, что его жене разбили телефон, человек вступился, началась драка. Кто-то из другой компании при выяснении отношений достал нож. И ударил Сашиного друга в ногу, а самого Александра - в спину. Лезвие повредило легкое, парень скончался на месте. Его обидчик, поняв что натворил, скрылся. Это 25 - летний военный-контрактник. Он неделю скрывался от правоохранителей, но в итоге сам пришел в полицию, потому что совесть замучила. Задержаный в СИЗО. За умышленное убийство ему светит 15 лет заключения.