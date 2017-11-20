В поселке Коцюбинское неизвестные самовольно сорвали пломбы в котельных и включили отопление

Терпеть жители уже не захотели. Но сейчас в Киев обл газе говорят, что самовольный запуск отопления может стать причиной масштабной аварии и гибели людей. В квартире Юлии сейчас буквально рассадник грибка. Вместе с четырьмя детьми вынуждена ходить по дому и спать в верхней одежде. Ведь внутри помещения холоднее, чем на улице. И такая ситуация - почти в каждой квартире. Тепла жители Коцюбинского не имеют уже больше месяца. А все потому, что владелец котельных задолжал Нафтогазу. Предприниматель говорит - многомиллионный долг образовался из-за бездействия местных властей.

В сельском совете говорят, что деньги, которые люди исправно платили за коммуналку, человек просто украл. Поэтому решили силой забрать котельни у предпринимателя и передать их в руки местного ЖЭКа. Впрочем, поселковый совет вместе с коммунальщиками решили не ждать решения суда. Поэтому просто сорвали пломбы и батареи жителей Коцюбинского наконец стали теплыми. Однако тревогу ударил Киевоблгаз, который отвечает за безопасность газового оборудования. Ведь из-за самовольной подачи газа может произойти утечка и даже взрыв. Каждая манипуляция с газовыми вентилями считается аварийно опасной и должна выполняться только дипломированными специалистами.