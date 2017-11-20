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Более двух тысяч человек погибли на украинских дорогах только с начала года

20 ноября 2017, 19:36
Более двух тысяч человек погибли на украинских дорогах только с начала года

Только за восемь месяцев этого года на украинских дорогах травмированы почти 17 000 человек (16 898). Погибло более двух тысяч. И это когда за весь 2016-й год в результате аварий погибло 1946 человек. А этим кадрам - всего неделю. За рулем внедорожника работник МВД. Он протаранил иномарку в которой ехали двое пенсионеров. Пассажир погиб, а водитель с многочисленными переломами - до сих пор в реанимации. В крови сотрудника МВД, который вызвал столкновение, - обнаружили алкоголь. Он хотел убежать и патрульные помешали. Следствие продолжается.

Это лишь несколько громких аварий за последний месяц. В Украине ежедневно фиксируют десятки ДТП. И почти в каждой второй оказывается - водитель был пьян или под действием наркотических веществ. Именно в такой аварии Алексей потерял друга. Чтобы уменьшить количество аварий на дорогах - все участники дорожного движения и водители, и пешеходы должны неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Уверен водитель Алексей. Иначе мы год от года бдуем наблюдать ужасные аварии и тысячами будем считать жизни, которые обрываются под колесами.

ДТП, Общество, Рейтинги. Динамика, свідок

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