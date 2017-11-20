В ловушке на глубине 17 метров

На Сумщине мужчина в собственном дворе упал в колодец и просидел больше часа в холодной ловушке на глубине семнадцать метров. он хотел отремонтировать насос, который качает воду, а также позаботился о безопасности.

Его должен был страховать друг, впрочем, крестьянин - довольно крепкий мужчина, и поэтому сорвался со страховочных веревок. Извлекали беднягу спасатели с помощью альпинистского снаряжения. Мужчина был в шоковом состоянии, однако остался невредимым.