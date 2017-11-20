Грандиозный импичмент после 37 лет правления

Телеканал CNN сообщает, что глава государства в письме к парламенту написал о своих намерениях. Он правил страной тридцать семь лет подряд. На прошлой неделе военные принудительно попытались устранить политика от власти.

Он в ответ на ультиматум и импичмент - попросил уступок. Ему и жене с сыновьями гарантируют неприкосновенность и сохранность всего имущества. Мугабе - девяносто три года. Народ и армия совершили переворот и восстали против президента из-за расточительства государственных средств и узурпацию власти.