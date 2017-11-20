Королева Елизавета Вторая и Принц Филипп празднуют семидесятилетие в браке

На семейном фото Букингемского дворца - королева Елизавета вторая символично - в белом платье с ценной булавкой, которую муж подарил ей 50 лет назад и в кольце, которую всю жизнь не снимает с пальца. Филипп, который был очень бедным перед свадьбой, украл бриллиант для кольца - с тиары своей матери. Она, впрочем, всю жизнь верна ему. Филипп - ее первая любовь. И говорят, будущая королева сама предложила ему жениться намекнув на это. Хотя семья невесты - не слишком одобряла выбор принцессы Уэльской.

Компания, которая пекла свадебный торт, в 50-х до сих пор на своем сайте гордится рецепту и тем, что им доверили угощать гостей Елизаветы и Филиппа. Как удалось сохранить чувства и рекордно долго быть вместе - Королева и ее избранник на публику, конечно, не признаются. В свою очередь это делают биографы. Праздновать платиновую свадьбу монархи будут в семейном кругу. Устроят частный ужин с детьми, внуками и правнуками.