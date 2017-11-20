Новые дорожные знаки во Львове

В правила дорожного движения их никто не внес, но что они означают и кому нужны? Виктория Балицкая знает ответ. Вот такие жизнерадостные таблички с изображением девочки с красным леденцом появились в шестидесяти местах Львова. Авторы этой идеи выбирали участки, где часто дорогу переходят дети. Об эффективности этого знака говорить еще рано.

Полицейские говорят - знак то яркий, но некоторые водители и его могут не заметить. Водитель Владимир так и не смог понять, что означает эта «девочка с леденцом». Нужно чтобы прошел хотя бы год. А пока полиция изучает влияние «девочки с леденцом» на водителей, активисты придумали свежую новацию - на переходах возле спортивных детских школ хотят установить фосфорных человечков, которые в темное время светятся.