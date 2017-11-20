Напомнить пароль | Регистрация
вторник, 21 ноября 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Новые дорожные знаки во Львове

20 ноября 2017, 19:35
Новые дорожные знаки во Львове

В правила дорожного движения их никто не внес, но что они означают и кому нужны? Виктория Балицкая знает ответ. Вот такие жизнерадостные таблички с изображением девочки с красным леденцом появились в шестидесяти местах Львова. Авторы этой идеи выбирали участки, где часто дорогу переходят дети. Об эффективности этого знака говорить еще рано.

Полицейские говорят - знак то яркий, но некоторые водители и его могут не заметить. Водитель Владимир так и не смог понять, что означает эта «девочка с леденцом». Нужно чтобы прошел хотя бы год. А пока полиция изучает влияние «девочки с леденцом» на водителей, активисты придумали свежую новацию - на переходах возле спортивных детских школ хотят установить фосфорных человечков, которые в темное время светятся.

ДТП, Общество, Прочее, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab